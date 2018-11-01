2176 многоквартирных жилых домов в Казахстане находятся в аварийном состоянии

Астана. 1 ноября. КазТАГ – 2176 многоквартирных жилых домов (МЖД) в Казахстане находятся в аварийном состоянии, сообщает пресс-служба министерства по инвестициям и развитию РК.

«По данным местных исполнительных органов, общее количество МЖД составляет 78 657 единиц, из них в удовлетворительном состоянии находится – 53 089 домов. Количество домов, требующих капитального ремонта составляет 20 437 единиц. В аварийном состоянии находятся 2176 домов», — сообщили в МИР РК в четверг.

По данным ведомства, за счет средств, выделенных из республиканского бюджета, в рамках программы развития регионов до 2020 года планируется отремонтировать 2 669 домов или 3,4%, за счет возвратных средств – 489 домов или 3%. Управление МЖД, по информации МИР, осуществляет 14 938 органов управления.