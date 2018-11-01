Платить взносы в ЕНПФ за фрилансеров по договорам ГПХ могут их заказчики – минтруда

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Алматы. 1 ноября. КазТАГ – Платить обязательные пенсионные взносы (ОПВ) в АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) за физических лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), могут работодатели, если это предусмотрено условиями договора, сообщается в ответе министра труда и социальной защиты населения Казахстана Мадины Абылкасымовой на официальный запрос МИА КазТАГ.

«Уплата ОПВ юридическим лицом в пользу физического лица за счет его дохода (в рамках договорной суммы) возможна, если условиями договора гражданско-правового характера предусмотрено данное обязательство», — говорится в ответе М. Абылкасымовой в четверг.

Эта норма, уточнила министр, «распространяется на граждан, выполняющих работы (оказывающих услуги) для физических или юридических лиц на основании договоров ГПХ».

Она напомнила, что договор ГПХ должен соответствовать нормам гражданского законодательства.

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