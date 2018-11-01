Акорда подтвердила временное отстранение ответсека МКС РК Уалиева от должности

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Астана. 1 ноября. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев временно отстранил ответственного секретаря министерства культуры и спорта РК Куатжана Уалиева от должности, сообщает пресс-служба главы государства.

«Распоряжением главы государства К. Уалиев временно отстранен от исполнения должностных полномочий ответственного секретаря министерства культуры и спорта Республики Казахстан», — сообщили в Акорде в четверг.

Напомним, 25 октября сообщалось, что по подозрению в получении взятки задержан уполномоченный по этике министерства культуры и спорта РК Е. Даржибаев, отвечающий в своем ведомстве за противодействие коррупции. Отмечалось, что поначалу речь шла о поимке сразу семи сотрудников министерства культуры и спорта, в том числе Е. Даржибаева и ответственного секретаря К. Уалиева. Портал bnews.kz даже успел опубликовать это сообщение на сайте, однако затем оно было удалено.

Согласно опубликованной ранее в республиканских СМИ информации, в одном из ресторанов Астаны по подозрению в получении взятки в размере $37 тыс. от директора «КазАкпарат» К. Ботабай за заключение договора государственной закупки были задержаны сотрудники министерства культуры и спорта РК – руководитель департамента Е. Даржибаев, ответственный секретарь К. Уалиев и еще пять сотрудников ведомства.

26 октября в пресс-службе суда Астаны в свою сообщили, что уполномоченный по этике министерства культуры и спорта РК Еренай Даржибаев взят под домашний арест сроком на два месяца – до 24 декабря.

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В тот же день в национальном бюро по противодействию коррупции подтвердили факт задержания должностных лиц министерства культуры и спорта РК, однако не уточнили сколько человек было задержано или в отношении кого проводится досудебное расследование.

29 октября стало известно, что К. Уалиев находится в отпуске без содержания и его телефон с 24 октября отключен, а 1 ноября стало известно, что чиновник был отпущен под залог Т6 млн и временно отстранен от должности.

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