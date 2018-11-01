Назарбаев отметил роль народного артиста Днишева в развитии казахстанской культуры и искусства

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Астана. 1 ноября. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил роль народного артиста Алибека Днишева в развитии казахстанской культуры и искусства, сообщает пресс-служба главы государства.

«(Н. Назарбаев провел – КазТАГ) встречу с народным артистом А. Днишевым. Глава государства подчеркнул особую роль и заслуги А. Днишева в деле развития и продвижения казахстанской культуры и искусства», — сообщили в Акорде в четверг.

Также Н. Назарбаев отметил, что народный артист является свидетелем и активным участником процесса становления Астаны и всего независимого Казахстана.

Кроме того, глава государства поздравил А. Днишева с успешным проведением на сцене театра «Астана Опера» концерта, посвященного празднованию 20-летия столицы.

В свою очередь народный артист поблагодарил президента Казахстана за осуществляемую политику в творческой сфере и оказываемую государством поддержку деятелям искусства.

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«Считаю долгом внести свой вклад в празднование юбилея столицы. Горжусь тем, что вместе с вами стоял у истоков формирования культуры нашего суверенного государства. На этом пути было преодолено много трудностей. Сейчас все кардинально изменилось, в театрах созданы прекрасные условия. Ярким примером тому является «Астана Опера», петь на сцене которой – большая радость», — сказал А. Днишев.

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