Реальный курс тенге в сентябре вырос на 5,7% к рублю, но понизился на 8,3% к доллару

Алматы. 1 ноября. КазТАГ – Сергей Зелепухин. В сентябре текущего года к декабрю 2017-го произошло укрепление курса тенге в реальном выражении к рублю на 5,7% и ослабление к доллару – на 8,3%, указывается в информации Национального банка РК.

«Индексы двухсторонних реальных обменных курсов тенге к валютам стран основных торговых партнеров (в сентябре – КазТАГ) демонстрировали разнонаправленную динамику. Так, в сентябре 2018 года по отношению к декабрю 2017 года произошло реальное укрепление тенге к рублю на 5,7%, и ослабление к доллару США – на 8,3%, к евро – на 6,1% и юаню – на 4,1%», — указывается в четверг в тексте, опубликованном на странице НБРК в Facebook.

При этом отмечается, что «стабильно высокие цены на нефть, снижение волатильности РЭОК (реального эффективного обменного курса – КазТАГ) и его нахождение возле долгосрочного тренда способствовали сокращению дефицита счета текущих операций (платежного баланса – КазТАГ) в I полугодии 2018 года в 4 раза по сравнению с I полугодием 2017-го, составив (-) $0,7 млрд, или (-1%) к ВВП».

«Трехкратное опережение темпов прироста экспорта (25%) над приростом импорта (8,7%) привело к увеличению положительного сальдо торгового баланса до $13 млрд, что в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным показателем I полугодия 2017 года ($8,5 млрд)», — подчеркивается в тексте.