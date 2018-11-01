Багдат Коджахметов покинул пост главы «31 канала»

Алматы. 1 ноября. КазТАГ – Известный казахстанский медиаменеджер и журналист Багдат Коджахметов покинул пост главы ТРК «31 канал», сообщает пресс-служба телеканала.

«С 31 октября генеральный директор ТРК «31 канал» Б. Коджахметов принял решение покинуть компанию. Компания выражает благодарность господину Б. Коджахметову за многолетнее эффективное управление телеканалом и реализацию целого ряда успешных проектов», — говорится в сообщении в четверг.

Временно руководить телеканалом будет Евгения Гуляева, которая ранее занимала должность заместителя генерального директора.

Б. Коджахметов начал карьеру в 1998 году с должности пресс-секретаря аппарата акима Алматы, где проработал до 1999 года. С 2000 по 2006 годы работал редактором и занимал руководящие посты в сфере радио и телевидения, отметившись рядом успешных проектов на радиостанции «Астана», в телерадиокорпорации «Казахстан», а также на столичном телевидении.

В 2006 году возглавил центр информации и общественных связей министерства внутренних дел РК, а в 2008 стал начальником департамента языковой политики и информации МВД. Тогда же был отмечен дипломом Союза журналистов Казахстана за поддержку казахстанской прессы и взаимопонимание с журналистами.

«31 канал» Б. Коджахметов возглавлял с 2011 года.