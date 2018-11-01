Назарбаев обсудил с Медведевым ключевые аспекты сотрудничества между Казахстаном и Россией

Астана. 1 ноября. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудил с премьер-министром России Дмитрием Медведевым ключевые аспекты сотрудничества между двумя странами, сообщает пресс-служба главы государства.

«(Состоялась – КазТАГ) встреча с председателем правительства Российской Федерации Д. Медведевым. В ходе встречи стороны обсудили ключевые аспекты сотрудничества между двумя странами», — сообщили в Акорде в четверг.

Президент подчеркнул стратегический характер доверительного и динамично развивающегося взаимодействия между Казахстаном и Россией.

«Недавно состоялась моя встреча с президентом Владимиром Путиным. Наши двусторонние отношения являются образцовыми, и нам необходимо их сохранять», — сказал Н. Назарбаев.

Он также остановился на вопросах развития взаимного сотрудничества в рамках таких международных организаций, как ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.

«Глава государства, указав на важную роль правительств Казахстана и России в деле расширения торгово-экономических отношений и укрепления межрегиональных связей, поблагодарил Д. Медведева за вклад в развитие двустороннего партнерства», — говорится в сообщении.

В свою очередь российский премьер отметил, что результатом взаимовыгодного сотрудничества является рост объема торговли между Россией и Казахстаном.

«Казахстан – стратегический партнер и союзник России. Наши связи отличаются масштабностью и глубиной, о чем свидетельствуют как интенсивные контакты на высшем уровне, так и продвинутые отношения между правительствами и бизнес-сообществами. В течение года мы часто встречаемся на различных площадках. Это отрадно, поскольку без подобного общения невозможно выстроить полноценное взаимодействие», — сказал Д. Медведев.