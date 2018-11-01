Почти на Т395 млрд снизился в сентябре ссудный портфель банков в Казахстане

Алматы. 1 ноября. КазТАГ – Сергей Зелепухин. Ссудный портфель банков второго уровня (БВУ) в Казахстане по балансу за сентябрь 2018 года снизился на Т393,9 млрд до Т13,2 трлн после роста на Т101,5 млрд в августе, говорится в сообщении Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

«Данное снижение в основном обусловлено выкупом ФПК (Фондом проблемных кредитов – КазТАГ) портфеля сельскохозяйственных кредитов у «Цеснабанка» (-Т416,6 млрд)», — указывается в информации АФК, распространенной в четверг.

При этом отмечается, что выдача новых кредитов в сентябре замедлилась (-10,3%), но сохраняется на высоком уровне (Т1,1 трлн).

«Замедление кредитования сопровождается заметным увеличением инвестирования в краткосрочные ноты НБРК. Так, на фоне роста ставок и доходности совокупный объем нот в обращении со второй половины сентября увеличился с Т2,8 до Т3,5 трлн на конец месяца», — акцентируют внимание в АФК.