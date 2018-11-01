«КазМунайГаз» досрочно погасил заем в $371 млн перед российским банком

Алматы. 1 ноября. КазТАГ – АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ) досрочно погасило заем в $371 млн перед ПАО «Сбербанк России», сообщает сайт Казахстанской фондовой биржи (KASE).

«АО НК «КазМунайГаз» в рамках стратегии по снижению долговой нагрузки Компании 29 октября 2018 года произвело полное досрочное погашение займа от ПАО «Сбербанк России» на сумму $371 428 571,43 за счет собственных свободных денежных средств, в том числе средств, полученных от реализации активов», — говорится документе, представленном КМГ в четверг.

В нацкомпании уточнили, что заем от ПАО «Сбербанк России» на первоначальную сумму $400 млн был привлечен АО «КазМунайГаз-переработка и маркетинг» в 2014 году с целью финансирования проекта «Реконструкция и модернизация Шымкентского нефтеперерабатывающего завода».

«АО «КазМунайГаз-переработка и маркетинг» было реорганизовано путем присоединения к КМГ в 2017 году», — пояснили в нацкомпании.

АО «НК «КазМунайГаз» – казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. 90,42% акций КМГ принадлежат АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», 9,58% – Национальному банку Казахстана.