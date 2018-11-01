Данияр Жексембеков стал независимым директором Alma TV

Алматы. 1 ноября. КазТАГ – Данияр Жексембеков стал независимым директором АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» (Alma TV), сообщает сайт Казахстанской фондовой биржи (KASE).

«Наименование органа АО, состав которого изменен – совет директоров; суть изменения – избран, назначен; ФИО должностного лица – Жексембеков Данияр Тахирович; должность должностного лица – член совета директоров (независимый директор)», — говорится в документе, представленном Alma TV в четверг.

Из документа следует, что соответствующее решение единственного акционера было принято 30 октября.

Д. Жексембеков начал карьеру в ТОО «Бухучет-НАП», а с 2012 года занимал различные должности в АО «Транстелеком». В ноябре 2016 года он стал ИО вице-президента компании по экономике, обеспечению и коммерции.