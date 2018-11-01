Долгосрочную программу развития г. Байконур обсудили Сагинтаев и Медведев

Алматы. 1 ноября. КазТАГ – Долгосрочную программу развития г. Байконур обсудили премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев и глава правительства России Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба посольства РК в РФ.

«Премьер-министры Казахстана и России обсудили вопросы расширения сотрудничества двух стран. (…) В числе приоритетных направлений стратегического партнерства двух стран – взаимодействие в области космической деятельности. Были затронуты вопросы реализации концепции дальнейшего сотрудничества и долгосрочной программы развития г. Байконур. Как отмечалось, на основе двусторонних договоренностей стороны приступили к модернизации инфраструктуры города», — сообщили в казахстанском посольстве в четверг.

В целом, как отмечается, в ходе встречи обсужден широкий круг вопросов двусторонних и многосторонних отношений по дальнейшему углублению и расширению торгово-экономического, инвестиционного, интеграционного взаимодействия. Рассмотрены текущие и перспективные проекты в области топливно-энергетического, транспортно-транзитного комплексов, сотрудничества в сфере высоких технологий.

«Одним из важнейших направлений двустороннего взаимодействия является транспортно-транзитная сфера, которая может стать одним из мощнейших драйверов экономик двух стран. Здесь, по мнению участников встречи, необходимо создать для внешних партнеров современный, надежный, стабильный, экономически оправданный транспортный коридор», — говорится в сообщении.

Актуальным вопросом на сегодняшний день, по информации пресс-службы, является создание скоростного грузопассажирского транзитного коридора «Евразия» в направлении Китай–Казахстан–Европа.

«Строительство новых транспортных коридоров создаст условия для роста экономики, позволит открыть дополнительные возможности для регионов, повысит их инвестиционную привлекательность, будет способствовать активизации сотрудничества двух стран», — добавили в посольстве.

Напомним, ранее сообщалось, что с премьер-министром России Д. Медведевым встретился президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.