Французская полиция арестовала более 100 человек во время беспорядков в ночь на Хэллоуин

Алматы. 1 ноября. КазТАГ – Французская полиция арестовала более 100 человек в пригороде Парижа и центре Лиона во время беспорядков в ночь на Хэллоуин, сообщает Reuters.

«Французская полиция арестовала более 100 человек после того, как банды молодых людей в масках устроили беспорядки в пригородах Парижа и центре Лиона в ночь на Хэллоуин после появившихся в соцсетях призывов устроить «Судный день» для полиции», — говорится в сообщении в четверг.

При этом отмечается, что в ночь на Хэллоуин полиция применила слезоточивый газ против сотен молодых людей, которые прорывались в центр Лиона, расталкивая полицейских и прохожих, разбивая витрины магазинов и поджигая мусорные контейнеры.

По словам Дениса Джейкоба из полицейского союза «Альтернативная полиция», на севере Парижа были разграблены несколько магазинов, при этом грабители пытались облить полицейских кислотой.

Власти заявили, что беспорядки были спровоцированы сообщениями, распространенными в социальных сетях, на которые, по-видимому, сподвиг голливудский фильмом ужасов «Судный день» («The Purge», дословно – «Чистка» — КазТАГ) – жестокая антиутопия о мире, в котором на один день стали дозволены любые преступления.

«Хэллоуин должен оставаться праздником, «чистка» — не шутка, «чистка» — это угроза», — заявил в четверг журналистам министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Как сообщается, на этой неделе был арестован автор сообщений в социальных сетях, содержавших призывы устроить полицейским «судный день». Он был освобожден из-под стражи до суда, который состоится 28 ноября.

По словам К. Кастаньера, в среду вечером по всей Франции было задействовано 15 тыс. полицейских, и беспорядки в этом году оказались менее серьезными, чем год назад.

Как отмечает издание, молодежь в депрессивных пригородах французских городов сжигает сотни автомобилей в канун Нового года и Дня взятия Бастилии с начала 1990-х годов.

Хэллоуин традиционно не отмечается во Франции, хотя он стал популярен с конца 1990-х годов под влиянием американских фильмов и сериалов.