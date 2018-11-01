ЕАЭС может стать наблюдателем в органах ВТО

Астана. 1 ноября. КазТАГ – Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может стать наблюдателем в органах Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает секретариат первого заместителя премьер-министра Казахстана Аскара Мамина.

«1 ноября в г. Астана состоялось заседание совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). (…) Принято поручение совета комиссии о проработке вопроса участия ЕАЭС в органах ВТО в качестве наблюдателя», — сообщили в секретариате первого вице-премьера в четверг.

Отмечается, что повестка дня заседания включала 22 вопроса.

«Члены совета комиссии обсудили вопросы о критериях допустимости специфических субсидий, а также вопрос реализации соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС, направленный на обеспечение законного оборота товаров в рамках ЕАЭС, защиту прав потребителей и предупреждение действий, вводящих их в заблуждение», — говорится в сообщении.

Также на встрече в Астане одобрена повестка заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в Санкт-Петербурге в декабре.

«В повестку Высшего совета включены вопросы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. Принятие программ формирования общих рынков стратегически важно для будущего стабильного развития Казахстана, что позволит в полном объеме реализовать экспортный потенциал этих отраслей Казахстана», — добавили в секретариате.

Важным вопросом, согласно сообщению, является дальнейшее развитие интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. Так, предполагается принять декларацию о дальнейшем развитии ЕАЭС, «которая будет содержать основные векторы развития интеграционных процессов».

«Также одобрено вынесение основных направлений международной деятельности ЕАЭС на 2019 год. Данный документ принимается ежегодно для определения стратегически важных для ЕАЭС партнеров и мер по развитию с ними сотрудничества. В целом, прошедшее заседание отвечает стратегическим интересам Казахстана и придаст новый импульс для эффективной работы ЕАЭС, послужит основой для выработки совместных ориентиров в дальнейшей работе ЕАЭС, в том числе с учетом развития международных связей», — сказано в сообщении.