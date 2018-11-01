«Қазақстан су жолдары» и подведомственные комитету автодорог 16 РГУ планируют реорганизовать

Астана. 1 ноября. КазТАГ – Республиканское государственное казенное предприятие (РГКП) «Қазақстан су жолдары» и подведомственные комитету автомобильных дорог (КАД) министерства по инвестициям и развитию Казахстана 16 республиканских государственных учреждений (РГУ) планируется реорганизовать, сообщается в проекте постановления правительства.

«Реорганизовать путем слияния и преобразования РГУ, находящиеся в ведении КАД МИР РК, в РГУ на праве хозяйственного ведения (РГУ на ПХВ – КазТАГ) «Национальный центр качества дорожных активов» КАД МИР РК», — говорится в представленном в четверг документе.

КАД, в соответствии с проектом, намерены определить уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении предприятия, а основным предметом его деятельности хотят определить «проведение экспертизы качества работ и материалов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорогах, ведение дорожной базы данных, а также управления дорожными активами».

«Реорганизовать РГКП «Қазақстан су жолдары» комитета транспорта (КТ) МИР РК путем присоединения к нему РГКП «Регистр судоходства Казахстана» КТ МИР РК», — сказано в проекте постановления.

В перечне реорганизуемых РГУ, находящихся в ведении КАД МИР РК, указаны: «Акмолажоллаборатория», «Актобежоллаборатория», «Алматыжоллаборатория», «Атыраужоллаборатория», «Батысжоллаборатория», «Жамбылжоллаборатория», «Шыгысжоллаборатория», «Карагандыжоллаборатория», «Кызылордажоллаборатория», «Костанайжоллаборатория», «Мангистаужоллаборатория», «Павлодаржоллаборатория», «Солтүстiкжоллаборатория», «Түркістанжоллаборатория», «Астанақалалықжолзертханасы» и «Алматықалалықжолзертханасы».

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 15 ноября.