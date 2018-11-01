Астана. 1 ноября. КазТАГ – Казахстан может увеличить число своих миротворцев в разных странах, сообщил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов.

«Имеется решение парламента РК о направлении офицеров в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров для участия в миссиях ООН на Ближнем Востоке и ряде других регионов. Таким образом, рассматриваются возможности поэтапного наращивания вклада Казахстана в миротворчество», — сообщил в четверг К. Абдрахманов.

В среднесрочной перспективе, по его словам, ожидается рассмотрение вопроса направления казахстанских полицейских сил.