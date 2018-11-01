Казахстанские миротворцы в Ливане приобретут бесценный опыт работы «на полях» – Абдрахманов

Астана. 1 ноября. КазТАГ – Казахстанские миротворцы в Ливане приобретут бесценный опыт работы «на полях», считает министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов.

«Я уверен, что участие казахстанских военнослужащих в операциях по поддержанию мира ООН помимо дальнейшего укрепления позиций Казахстана в качестве одного из активных и авторитетных участников процесса укрепления мира и глобальной безопасности, призвано также способствовать дальнейшему повышению профессионализма казахстанских военных и укреплению оборонного потенциала страны. Говоря простыми словами, наши военные приобретут бесценный опыт работы «на полях» и взаимодействия с иностранными партнерами», — сказал К. Абдрахманов, комментируя отправку 31 октября в Ливан казахстанского миротворческого контингента.

Он уточнил, что в миссию «Временные силы ООН в Ливане» (UNIFIL) для развертывания в составе сил совместного казахстанско-индийского батальона «ИндКазБат» направлены 120 казахстанских военнослужащих.

«Батальон дислоцирован в Восточном секторе зоны ответственности бригады многонациональных сухопутных миротворческих соединений «Восток», расположенной вдоль границы Ливана с Израилем и Сирией», — уточнил глава МИД.

Министр отметил, что это очень важное событие в истории Казахстана.

«Впервые казахстанский военный контингент участвует в миссии ООН по поддержанию мира. По данному поводу генеральный секретарь организации Антониу Гуттериш отметил, что вклад в миротворческие операции ООН – это конкретная демонстрация глобальной солидарности и ответственности, и направил казахстанскому контингенту свои наилучшие пожелания», — добавил руководитель внешнеполитического ведомства.

По его словам, прежде, чем казахстанские миротворцы вступили на ливанскую землю, «этому предшествовала многолетняя кропотливая работа со стороны всех ветвей власти и многих казахстанских структур».

«Пригодился накопленный министерством обороны РК опыт службы наших миротворцев в Ираке в 2003-2008 годы в составе стабилизационных сил в соответствии с резолюцией совета безопасности ООН. Казахстанские офицеры продолжают нести успешную службу в качестве наблюдателей, в том числе на командных должностях, в миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре. На протяжении последних лет руководство министерства обороны страны провело целую серию переговоров с соответствующими департаментами и службами секретариата ООН по миротворчеству и миростроительству», — добавил К. Абдрахманов.

Он отметил, что центры учебной подготовки казахстанских миротворцев прошли жесткую инспекционную проверку и показали высокую степень готовности и соответствия международным стандартам.

«Большой объем работы был проделан совместно с нашим стратегическим партнером – Индией. Взаимодействие с Индией в UNIFIL базируется на принятом парламентом и подписанном президентом РК Нурсултаном Назарбаевым законе РК «О ратификации меморандума о взаимопонимании между правительством РК и правительством Индии о порядке совместного развертывания казахстанского миротворческого контингента в составе индийского батальона во Временных силах ООН в Ливане» от 29 октября 2018 года», — уточнил министр.

Временные силы ООН в Ливане, по его словам, являются одной из наиболее длительных миротворческих операций ООН (с 1978 года). Основной целью миссии, отметил глава МИД, является поддержка национальных вооруженных сил Ливана в контроле ситуации на юге страны и, в частности, вдоль линии разграничения ливанских и израильских вооруженных сил – так называемой «голубой линии» (в отсутствии государственной границы между Ливаном и Израилем, так называемая «голубая линия» проведена до границ выхода израильских войск).

«Всего в состав UNIFIL входит вместе с Казахстаном 42 страны, с общей численностью 10,5 тыс. человек. По оценкам экспертов миротворческая миссия UNIFIL является одной из самых безопасных миссий, проводимых под эгидой ООН», — заключил К. Абдрахманов.

Напомним, 31 октября сообщалось, что согласно мандату ООН, казахстанское миротворческое подразделение в Ливане будет выполнять функции по патрулированию местности; организации наблюдательных постов; наблюдению за соблюдением прекращения огня.