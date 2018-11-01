Сирия рассматривает вступление в ЕАЭС

Алматы. 1 ноября. КазТАГ — Сирия рассматривает возможность открыть режим торговых преференций с отдельными странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и в скором будущем планирует рассмотреть вопрос вступления в объединение, сообщил в интервью газете «Известия» министр экономики республики Самер аль-Халиль.

«Для вступления в Евразийское объединение необходимо сначала заключить таможенные соглашения, урегулировать законодательство в этой сфере, получить согласие всех стран-участниц. Открытие зоны свободной торговли в этом плане легче, но опять же — при наличии всеобщего согласия», — сказал он.

«Поэтому мы рассматриваем возможность открыть режим торговых преференций с отдельными странами, с Россией, например. Экономика Сирии стремительно развивается, и, возможно, мы еще поднимем вопрос вступления в ЕАЭС в скором будущем», — добавил он.

Также Самер аль-Халиль отметил, что пока трудно назвать точные сроки, когда экономика Сирии выйдет на довоенный уровень развития, однако по некоторым подсчетам на ее восстановление может уйти «до 10 лет, не меньше».

Отвечая на вопрос о планах по добыче полезных ископаемых на средиземноморском шельфе аль-Халиль не исключил, что после стабилизация внутриполитической ситуации Сирия может начать добычу нефти на шельфе.