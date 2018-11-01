За 10 лет по части экономики Синьцзян догнал и перегнал Казахстан

Правильно в народе говорят: на торговле сырьем далеко не уедешь. Вот вам и подтверждение тому

Информационное агентство Xinhua опубликовало статью под названием «Xinjiang’s economy expands 7.6 pct in 2017» — «В 2017 году экономика Синьцзяна выросла на 7,6 процента».

В ней говорится так: «В 2017 году экономика северо-западного Синьцзян-Уйгурского автономного района выросла на 7,6 процента в годовом исчислении.

«В 2017 году валовой внутренний продукт региона составил 1,09 триллиона юаней (около $171 миллиарда)», — заявил в четверг председатель регионального правительства Синьцзяна Шохрат Закир, выступая на текущей парламентской сессии с правительственным отчетом о проделанной работе.

Примечательно то, что в Синьцзяне был за этот год отмечен 20-процентный рост инвестиций в фиксированные активы, а объем внешней торговли увеличился на 19,9 процента в годовом исчислении.

В 2017 году в регионе сохранялись ускоренные темпы роста чистого (располагаемого) дохода на душу населения. Показатели городского и сельского дохода на душу населения достигли, соответственно, 30 775 юаней и 11 045 юаней, что означает их увеличение на 10,1 процента и 9,9 процента в реальном выражении.

«Ожидается, что в 2018 году экономика Синьцзяна вырастет на 7 процентов в годовом исчислении и что при этом чистый (располагаемый) доход на душу населения увеличится на 8,5 процента», — сказал Шохрат Закир».

К слову сказать, в столице провинции Урумчи ВВП на душу населения в 2017 году составил 77 958 юаней или $11 549.

При виде таких данных остается только поражаться темпам роста экономики граничащего с Казахстаном региона Китайской Народной Республики. Десять лет назад, когда случился мировой финансовый кризис, показатели ВВП СУАР (Синьцзян-Уйгурского автономного района) и его самого большого города Урумчи заметно уступали аналогичным показателям РК и ее крупнейшего города Алматы. Теперь картина складывается совсем иная. Впрочем, посудите сами. Объем ВВП Казахстана в 2008 году составил около $135 миллиардов, ВВП на душу населения в стране — $8,45 тысячи, а ВРП (валовой региональный продукт) на душу населения в Алматы — $11,9 тысячи. Объем ВВП Синьцзяна тогда составил $60 миллиардов, ВВП на душу населения в регионе — $ 2,82 тысячи, в Урумчи – более $4,12 тысячи.

Объем ВВП Казахстана в 2017 году составил около $160 миллиардов, ВВП на душу населения в стране — $ 8,84 тысячи, ВРП на душу населения в Алматы — $ 12,06 тысячи.

Объем ВВП Синьцзяна в 2017 году достиг $171 миллиарда, ВВП на душу населения в регионе — $ 6,680 тысячи, в Урумчи — $11,549 тысячи.

Издание China Briefing 16 августа 2010 года опубликовало материал Криса Девоншира-Эллиса под названием «Investment Tips for Xinjiang, Urumqi and Kashgar», который, хотя в нем речь идет о Синьцзяне, и о таких городах этой китайской провинции, как Урумчи и Кашгар, представляется интересным и для казахстанского читателя. Прежде всего, хотя бы потому, что в нем приводятся в порядке сравнения тогдашние данные по Алматы.

В нем излагается следующее: «Что касается ВВП, последние имеющиеся данные за 2008 год высветили Урумчи с его доходом на душу населения свыше $4000 в год. Это примерно половина того, что достигнуто в Шанхае, и намного больше дохода на душу населения любого из соседствующих центрально-азиатских городов. Алматы, находящийся по ту сторону гор Тянь-Шань, в Казахстане, имеет доход на душу населения около $1800 в год, и он тоже считается богатым городом по центрально-азиатским стандартам».

Правда, приводимые тут данные в части, касающейся тогдашнего Алматы, не совсем соответствуют казахстанской статистике. Официальные статистические цифры доходов на душу населения за тот же 2008 год были таковы: Атырауская область – $23,6 тысячи, Мангыстауская область – $19 тысяч, город Астана – $13,2 тысячи, город Алматы – $11,9 тысячи. За ними шли Западно-Казахстанская область – $8,4 тысячи, Актюбинская область – $7,5 тысячи, Кызылординская область – $7,1 тысячи. Далее следовали Карагандинская область – $7 тысячи, Павлодарская область – $6,8 тысячи, Костанайская область – $5 тысяч. Еще далее шли: Восточно-Казахстанская область – $4 тысячи, Акмолинская область – $3,8 тысячи, Северо-Казахстанская область — $3,6 тысячи. Замыкали же списку: Алматинская область – $2,4 тысячи, Жамбылская область – $1,9 тысячи, Южно-Казахстанская область – $1,8 тысячи. То есть, по тогдашним нашим данным, Алматы ($11,9 тысячи) был экономически не беднее, а, наоборот, гораздо богаче Урумчи ($4,12 тысячи).

Но по результатам за 2017 год они практически сравнялись по этой части: $ 12,060 тысячи против $11,549 тысячи. А вот более чем в 2 раза уступавший Казахстану ($135 миллиардов) тогда по показателю ВВП Синьцзян-Уйгурскоий автономный район ($60 миллиардов) теперь по объему своей экономики ($171 миллиард) заметно превосходит нашу страну ($160 миллиардов).

Что и говорить, времена изменились. Правильно в народе говорят: на торговле сырьем далеко не уедешь. Вот вам и подтверждение тому.

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