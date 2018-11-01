США продлили эмбарго на поставки нефти из Ирана

Алматы. 1 ноября. КазТАГ — Президент США Дональд Трамп продлил в среду действие эмбарго, наложенного ранее на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана, сообщает ТАСС.

«После пристальной оценки доклада, направленного в конгресс США информационным управлением министерства энергетики и других соответствующих факторов, в том числе экономических условий в мире и увеличения добычи топлива некоторыми странами, а также мирового уровня незадействованных нефтедобывающих мощностей и наличия стратегических резервов, я пришел к выводу, что в мире производится достаточно нефти и нефтепродуктов другими странами, кроме Ирана, чтобы позволить значительное сокращение закупок нефти и нефтепродуктов у Ирана иностранными финансовыми организациями», — отметил глава государства.

Американский лидер пообещал «пристально следить за ситуацией».

Напомним, 8 мая Д.Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому и обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Первая часть американских санкций возобновила действие в ночь на 7 августа, эти ограничительные меры охватили, в частности, автомобилестроительный сектор Ирана, куплю-продажу золота и ряда металлов. Оставшиеся санкции вступят в силу после 4 ноября. При этом США регулярно расширяют санкционный список иностранных компаний, которые продолжают сотрудничать с Ираном.

Остальные участники сделки — Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания — не одобрили выход США из СВПД и остались приверженными прежним договоренностям. Евросоюз ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на своей территории экстерриториальные санкции США в отношении Ирана, запрещает европейским компаниям их выполнять, а также запрещает исполнение любых решений иностранных судов, принятых на основании этих санкций.