Музей «АЛЖИР» будет закрыт на полмесяца

Астана. 1 ноября. КазТАГ — Музей «АЛЖИР» временно будет закрыт для посещения, сообщается на официальном сайте г.Астаны.

«В период с 10 по 25 ноября музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР» будет закрыт для посещений в связи с реконструкцией и обновлением экспозиций залов», — говорится в сообщении.

Как сообщили в управлении культуры и спорта Астаны, в ходе реконструкции и реставрации запланированы следующие виды работ: пополнение новыми экспонатами и материалами, поступившими в фонд музея в 2017-2018 гг., создание экспозиций на основе архивных документов, фотографий, предметов 30-50-х годов ХХ века из фонда музея «АЛЖИР».

Также будет проводиться установка и монтаж мультимедийного экрана и оборудования с сенсорной панелью управления с подключением к интернету, демонтаж старых стеклянных витрин, аудиосопровождение для существующих комнат (барак, швейный цех, дверь следственного изолятора) с автоматическим датчиком.