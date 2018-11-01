Алматы. 1 ноября. КазТАГ – В III квартале Нацбанк Казахстана купил 13 тонн золота и довел запасы до 35,3 тонны, сообщает Всемирный совет по золоту (WGC, World Gold Council).

По объему закупок золота Казахстан занимает третье место в мире. Крупнейшими покупателями золота, как следует из отчета WGC, стали центральные банки России (1 место) и Турции (2 место), купившие, соответственно 92 т и 18,5 т золота, и нарастившие свои золотые запасы до 197,5 тонны и 96,6 тонны.

По данным WGC, в целом, в III квартале мировые центральные банки увеличили вложения в золото на 165 тонн, до 32,96 тыс. тонн.

Стоимость резервного золота по приблизительной рыночной стоимости в международных резервах Казахстана на 31 октября, по данным НБРК, составила $12,751 млрд.