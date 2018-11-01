ERG ожидает значительного роста на мировом рынке цен на металлы IV квартале 2018 г.

Eurasian Resources Group (ERG) ожидает значительного роста на мировом рынке цен на металлы IV квартале 2018 года

Алматы. 30 октября. КазТАГ – Кемар Машанло . Eurasian Resources Group (ERG) ожидает значительного роста на мировом рынке цен на металлы IV квартале 2018 года, сообщил исполнительный директор международной группы компаний ERG Бенедикт Соботка.

«На мировом рынке ожидается значительный рост мировых цен на металлы в IV квартале 2018 года», — сообщил Е. Соботка во вторник.

В прогнозе компании, представляющей треть горно-металлургического комплекса Казахстана, эксперт опирается на анализ итогов недели Лондонской биржи металлов (ЛБМ).

«Наше предположение о том, что на сырьевых рынках негативно сказались общая макроэкономическая ситуация и изменения геополитической обстановки, подтвердилось в ходе недели ЛБМ. Одной из тем, неоднократно обсуждавшихся в рамках данной конференции, стало усиление влияния мировой политики на деловую среду. Это привело к тому, что динамика цен на металлы, которые по итогам лета заметно снизились, не отражает фундаментальных показателей рынка», — заявил эксперт, комментируя сложившуюся ситуацию на рынке металлов.

Фундаментальные показатели, по его мнению, свидетельствуют о благоприятных условиях на физическом рынке, отражением чего стали стремительное сокращение складских запасов различных товаров (включая медь, никель, алюминий, цинк и сталь) и рост премий.

При этом обращается внимание на то, что правительство Китая все более активно реализует политику стимулирования спроса, которая предусматривает, в частности, более масштабное снижение налогов, чем в США. В результате в 20-х числах октября фондовые рынки Китая показали значительный рост.

Б.Соботка считает, что, учитывая признаки дефицита на рынке и все более высокую вероятность того, что рост спроса в Китае ускорится, можно утверждать, что складываются все предпосылки к началу уверенного восстановления цен до конца 2018 года.

Медь

В частности, в ERG повысили прогноз роста спроса на медь в Китае на текущий год до более чем 5% и ожидают, что цены на этот металл начнут восстанавливаться уже в этом году.

«Рост вероятности перебоев в работе медеплавильных заводов и отклонения в поставках медного лома на мировой рынок также были в числе ключевых тем, обсуждавшихся в ходе конференции в Лондоне. Ожидается, что предложение будет отставать от уверенно растущего спроса, что продолжит стабилизировать цены», — отмечается в прогнозе.

В долгосрочной перспективе ценам на медь, считает эксперт, будут оказывать поддержку благоприятные фундаментальные факторы. Острая нехватка инвестиций в проекты разработки месторождений на протяжении последних нескольких лет приведет к продолжительному дефициту предложения. Развитие сектора электромобилей и возобновляемой энергетики и реализация в Китае инициативы «Один пояс – один путь» будут стимулировать рост спроса на медь, что создаст предпосылки для повышения цен.

«По нашим прогнозам, до 2022 года совокупный среднегодовой темп роста спроса будет составлять 1,8%, в то время как для предложения этот показатель будет равен 1,6%», — считает Б. Соботка.

Кобальт

Как отмечает эксперт, положительная динамика цен на кобальт способствовала резкому росту предложения, что объясняется стремительным ростом интереса в различных странах мира к электромобилям и накопителям энергии.

«Однако, несмотря на то, что в 2018 году объем добычи кобальта увеличился по сравнению с 2017 годом на 25 тыс. тонн, цены на металл по-прежнему остаются заметно выше, чем прежде. Спрос на кобальт выходит на качественно новый уровень, и предложению будет непросто его догонять», — говорится в сообщении.

При этом эксперт обращает внимание на то, что в настоящее время более 25% мирового предложения первичного кобальта приходится на долю кустарной добычи. При этом к компаниям все чаще предъявляются требования об ответственной организации поставок такого сырья. Эта тенденция благоприятна для поставщиков, соблюдающих этические стандарты.

Алюминий

По словам руководителя компании, многие участники недели ЛБМ сошлись во мнении, что алюминий является аутсайдером среди металлов, торгуемых на Лондонской бирже из-за того, что резкие колебания цен на алюминий, наблюдавшиеся ранее в текущем году, подорвали доверие к нему со стороны инвесторов. На фоне последних сообщений о развитии ситуации вокруг «Русала» и бразильского Alunorte цены на алюминий за 1 тонну продолжили снижаться и приблизились к отметке в $2 тыс.

«Однако мы считаем, что текущий уровень цен не является обоснованным и не отражает фундаментальных факторов, таких как дефицит на рынке глинозема, благоприятные перспективы спроса на алюминий и лишь незначительный рост производственных мощностей за пределами Китая. В настоящее время складских запасов алюминия за пределами Китая достаточно для обеспечения потребления в течение всего лишь 60 дней (при этом 30 дней уже являются критическим уровнем). В 2019 году на рынке алюминия, скорее всего, сохранится дефицит предложения. Кроме того, росту цен будет способствовать заметный рост производственных издержек», — уверен эксперт.

Феррохром

Хотя цены на феррохром за последние 15 месяцев по разным причинам упали до самого низкого уровня, тем не менее в сентябре они возобновили рост из-за выросшего спроса на нержавеющую сталь в Китае и сокращение ее запасов на складах китайских портов (к настоящему времени они снизились по сравнению с сентябрьскими максимумами почти на 1 млн тонн).

«В результате цены на хромовый концентрат UG2 поднялись до $170-175 за тонну. Ожидается, что рынок нержавеющей стали продолжит демонстрировать высокий спрос со стороны сегментов конечного потребления, стимулируя рост производства нержавеющей стали в IV квартале 2018 и 2019 годов, следовательно, и рост спроса на феррохром в краткосрочной перспективе», — прогнозирует эксперт.

Железная руда и сталь

В то же время, отмечает аналитик, цены на железную руду и сталь (ЖРС) оказались более устойчивыми к мировым потрясениям: базовая цена на ЖРС с содержанием железа 62% практически не изменилась по сравнению с началом года. В то время как металлы, торгуемые на ЛБМ, стали заложниками распродаж западных инвесторов на фоне торгового конфликта между США и Китаем; рынки стали и ЖРС не настолько доступны для данной группы инвесторов. Эти рынки отличаются меньшей ликвидностью, и их динамика в основном определяется ситуацией в Китае.

Сегодня сталелитейные предприятия КНР обеспечены заказами, а запасы стали на всех этапах цепочки поставок сокращаются.

«Можно ожидать, что цены на ЖРС продолжат расти высокими темпами. Мы полагаем, что увеличение предложения железной руды на морском рынке будет в значительной степени компенсировано уменьшением добычи в Китае – ожидается, что в 2018 году сокращение производства по сравнению с прошлым годом может составить до 15 млн тонн. Кроме того, прогнозируется, что поставки ЖРС менее крупными экспортерами (из Индии, стран Африки и Ближнего Востока) также сократятся на 25 млн тонн. В то же время ожидается, что производственные ограничения, которые будут введены в Китае предстоящей зимой, будут менее жесткими, чем в прошлом году. Однако меры по сокращению производства агломерата и стали могут усилить колебания цен», — заключил Б. Соботка.

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