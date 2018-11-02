387 видов растений и 224 вида животных хотят включить в перечень находящихся под угрозой исчезновения в РК

Астана. 2 ноября. КазТАГ – 387 видов растений и 224 вида животных хотят включить в перечень находящихся под угрозой исчезновения в Казахстане, сообщается в проекте приказа министерства сельского хозяйства РК.

«Утвердить прилагаемые: 1) перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений; 2) перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных», — говорится в представленном в пятницу документе.

В перечне из 387 видов находящихся под угрозой исчезновения растений указаны саксаульник илийский, белая кувшинка, степной пион, яблони Недзвецкого и Сиверса, дикий виноград и множество других представителей флоры.

В числе 224 представителей фауны, находящихся в Казахстане под угрозой исчезновения, указаны снежный барс, туркменский кулан, балхашский окунь, розовый и кудрявый пеликаны, фламинго, степной орел и многие другие животные.

Проект приказа вынесен на публичное обсуждение до 16 ноября.