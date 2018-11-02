Арман Бейсембаев: Фондовый рынок Казахстана находится в острой стадии шизофрении 02.11.2018 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 231 0 Как уживаются KASE с МФЦА и к чему привязан курс национальной валюты, если не к доллару? Похожие материалы: До Т200 млрд вырос долг «Цеснабанка» перед Нацбанком Контролируемой назвал ситуацию в «Цеснабанке» глава Нацбанка «Цеснабанк» намерен выставить на основную площадку KASE облигации на Т500 млрд У России и Казахстана нет противоречий, которые стоили бы торговой войны: на кону рынок более чем в $300 млн Упоминавшийся по делу о коррупции ответсек МКС РК Уалиев находится в отпуске без содержания