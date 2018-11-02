Анвар Сайденов покинул совет директоров Bank RBK

Алматы. 2 ноября. КазТАГ – Анвар Сайденов покинул совет директоров (СД) АО «Bank RBK», сообщает пресс-служба финансового учреждения.

«В ходе внеочередного общего собрания акционеров банка, состоявшегося 1 ноября 2018 года, были приняты следующие решения относительно состава СД банка: председатель СД Торстен Пол переизбран в той же должности на новый срок; членом СД – независимым директором избран Азамат Сагатов, учредитель компании Eclipse Group (компания специализируется на управлении проектами в различных секторах бизнеса); прекращены полномочия Анвара Сайденова и Даурена Оразаева в качестве членов СД», — говорится в сообщении в пятницу.

Таким образом, уточнили в банке, с учетом произведенных изменений СД банка сформирован в следующем составе: Т. Пол (председатель СД), Наталья Акентьева, Болатбек Жайназаров и А. Сагатов (члены СД).

В финучреждении пояснили, что ротация в СД «связана с желанием выбывших членов сосредоточиться на других видах профессиональной деятельности, не позволяющих совмещения должностей».

«От лица акционеров банка и от себя лично хочу выразить огромную благодарность господину А. Сайденову и господину Д. Оразаеву за тот неоценимый вклад, который они внесли в руководство деятельностью Bank RBK, и пожелать им всяческих успехов на новом поприще. А оставшиеся и новые члены нашего СД продолжат работать над достижением стратегической цели, которая заключается в трансформации Bank RBK в один из самых устойчивых, стабильных и надежных банков Казахстана», — заявил, комментируя изменения, Т. Пол.

Известный казахстанский финансист и экономист А. Сайденов в разные годы занимал руководящие посты в высших эшелонах государственной власти: возглавлял госкомитет по инвестициям, агентство Казахстана по инвестициям, был вице-министров финансов и руководил Национальным банком РК. Кроме того, он возглавлял «Народный сберегательный банк Казахстана» и «БТА Банк».

Напомним, 25 октября генеральная прокуратура Казахстана сообщила об аресте бывшего управляющего директора АО «RBK Bank» Асылбека Игильмана. Он подозревается в хищении денежных средств банка путем оформления незаконного кредита в размере Т850 млн в сговоре с бывшим советником председателя совета директоров АО «RBK Bank» Жомартом Ертаевым. Еще раньше были арестованы четыре топ-менеджера банка – Данияр Туганбай, Данияр Едигенев, Руслан Батурбаев и Бахыт Ибрагим.