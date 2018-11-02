Алматы. 2 ноября. КазТАГ – В Алматы состоится концерт, посвященный композиторам Си Синхаю и Бахытжану Байкадамову, передает корреспондент МИА КазТАГ.

В пятницу в Алматы при поддержке генерального консульства Китая состоится концерт, посвященный композиторам С. Синхаю и Б. Байкадамову.

Перед началом концерта зрители смогут ознакомиться с фотовыставкой, посвященной С. Синхаю, а также посмотреть видео о композиторах, снятое дочерью Б. Байкадамова. С приветственным словом выступит генеральный консул КНР в Алматы Чжан Вэй и представители акимата Алматы.

Государственная хоровая капелла и струнный квартет им. Б. Байкадамова исполнят 14 произведений композиторов, включая куй «Акбай», песню Б. Байкадамова «Он алты кыз», произведения «Жариям айдай», «Аксак киiк», произведения С. Синхая «Казахский танец», «Настал февраль», «Амангельды», «Желтая река» и другие.

С. Синхай (1905-1945) – китайский композитор, оказавший влияние на несколько поколений китайских музыкантов. Является автором крупных музыкальных форм, а также музыки к кинофильмам. С 1942 года С. Синхай жил и работал в Казахстане.

Б. Байкадамов (1917-1977) – казахский композитор, заслуженный деятель искусств Казахской ССР. С 1941 года руководил хором Казахского радио, в 1947-1949 годах был руководителем, дирижером женского ансамбля песни и танца. Б. Байкадамов является автором таких произведений как музыкальная драма «Майра», симфоническая поэма «Светлая юность», сюита для хора «За мир» и другие.