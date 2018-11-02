Саудовская Аравия снизит декабрьские цены на легкую нефть для азиатских стран

Алматы. 2 ноября. КазТАГ – Саудовская Аравия снизит декабрьские цены на легкую нефть, которую она поставляет в азиатские страны, сообщает индийская газета Economic Times.

«Крупнейший экспортер нефти — Саудовская Аравия, как ожидается, снизит декабрьские цены на легкие марки сырой нефти, которые она продает в Азию, вслед за снижением цены на нефтяные эталоны на Ближнем Востоке и снижением рентабельности бензина», — говорится в сообщении в пятницу.

Как показал опрос пяти нефтеперерабатывающих компаний, производители могут снизить официальную отпускную цену для флагманской нефти Arab Light в декабре на 20-50 центов за барр после того, как она достигла трехмесячного максимума в предыдущем месяце.

При этом отмечается, что размер снижения цен будет зависеть от того, насколько государственный нефтяной гигант Saudi Aramco будет учитывать изменения в структуре рынка для эталонной Дубайской нефти, цена на которую публикуется S&P Global Platts и Оманской сырой нефти, цена на которую определяется товарной биржей Дубая (DME). Saudi Aramco с октября перешла на новую систему ценообразования, основанную на среднем значении двух ценовых эталонов.

По информации издания, бэквордация, или скидка за поставку товара в более близкие сроки, на Дубайскую нефть снизилась в октябре примернр на 20 центов, а на Оманскую – примерно на 50 центов. Снижение бэквордации свидетельствует о падении спроса на нефть.

Как сообщается, официальная цена на легкую нефть Саудовской Аравии будет понижаться и дальше из-за низких цен на бензин, вызванных большими запасами, образовавшимися из-за того, что нефтеперерабатывающие заводы поддерживали полный объем производства, чтобы извлечь выгоду из прибыли от среднего дистиллята.

Большинство респондентов ожидают, что отпускная цена на тяжелую нефть Arab Heavy в декабре будет расти.

Цена на Саудовскую нефть обычно публикуется, как правило, на пятый день месяца и задает тенденцию отпускных цен на иранскую, кувейтскую и иракскую нефть, общий объем продаж которых в Азию превышает 12 млн барр в день.