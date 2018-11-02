Бюджетную авиакомпанию на базе «Эйр Астаны» поручил создать Назарбаев

Алматы. 2 ноября. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с министром по инвестициям и развитию Женисом Касымбеком, членом совета директоров АО «Самрук-Қазына» Ричардом Эвансом и президентом авиакомпании «Эйр Астана» Питером Фостером, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития гражданской авиации, а также текущее состояние и дальнейшие перспективы авиакомпании «Эйр Астана».

«Эйр Астана» является нашим главным авиаперевозчиком. Мы создавали ее совместно с Ричардом Эвансом. За эти годы была проделана большая работа. Сегодня компания зарекомендовала себя с хорошей стороны и имеет успешный имидж», — приводит пресс-служба слова Н.Назарбаева на сайте Акорды в пятницу.

Участники встречи рассказали президенту Казахстана о последних тенденциях на мировом рынке авиаперевозок. Кроме того, Н. Назарбаеву было доложено о проводимой работе по внедрению элементов британской модели управления гражданской авиацией, касающихся обеспечения безопасности полетов.

По информации министра по инвестициям и развитию, в 2018 году в Казахстане были запущены авиарейсы по 13 направлениям, и реализован пилотный проект «открытого неба» в Астане.

«В завершение встречи глава государства, отметив важность повышения доступности услуг авиаперевозок для населения, поручил создать на базе «Эйр Астаны» бюджетную авиакомпанию, которая будет оказывать транспортные услуги по более низким тарифам», — заключается в сообщении.