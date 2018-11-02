Южная Корея намерена поделиться с Казахстаном достижениями в области охраны окружающей среды

Астана. 2 ноября. КазТАГ – Южная Корея планирует начать сотрудничество с Казахстаном в области охраны окружающей среды, сообщила пресс-служба министерства энергетики РК.

«2 ноября в министерстве энергетики РК состоялось подписание трехстороннего меморандума о сотрудничестве между министерством энергетики, Корейской природоохранной корпорацией «K-eco» при министерстве окружающей среды Южной Кореи и ТОО «Оператор РОП». Цель данного меморандума — развитие долгосрочного взаимного сотрудничества между сторонами по широкому спектру экологических вопросов», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Вице-министр энергетики РК Сабит Нурлыбай отметил значимость встречи, которая является положительным показателем дружественных казахстанско-корейских отношений и совместных усилий по взаимному сотрудничеству в области применения «зеленых» технологий, охраны окружающей среды и развития отрасли по переработке отходов.

Отмечается, что Южная Корея имеет достаточно богатый опыт по реализации масштабных проектов в области охраны окружающей среды и эксперты подтвердили готовность поделиться достижениями в данной сфере, в частности в рамках расширенных ответственности производителей (импортеров), а также изучить потенциал развития данных направлений в Казахстане.

В рамках своего визита эксперты из Южной Кореи ознакомились с деятельностью единственного в Центрально-Азиатском регионе завода по утилизации старых автомобилей в Карагандинской области, посетили мусороперерабатывающий завод в Астане, а также провели ряд встреч с отраслевыми организациями.