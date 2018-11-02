Московский суд отклонил жалобу Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования

Алматы. 2 ноября. КазТАГ — Мосгорсуд оставил без удовлетворения жалобу Telegram на решение о штрафе в 800 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для дешифрования сообщений, сообщает ТАСС.

«В Мосгорсуде рассмотрена жалоба представителя Telegram Messenger Limited Liability Partnership на вступившие в законную силу постановление мирового судьи судебного участка №383 Мещанского района города Москвы от 16 октября 2017 года и решение Мещанского районного суда Москвы от 12 декабря 2017 года по делу об административном правонарушении по ч. 2.1 ст. 13.31 КоАП РФ. Московский городской суд постановил оставить постановление мирового судьи судебного участка номер 383 и решение судьи Мещанского районного суда без изменения, жалобу — без удовлетворения», — сказал представитель суда, отметив, что жалоба рассматривалась в надзорной инстанции.

Судебный надзор — это деятельность суда надзорной инстанции по проверке законности и обоснованности вступивших в законную силу постановлений нижестоящих судов, исправление их ошибок и осуществление на этой основе судебной практики.

В октябре 2017 года мировой судебный участок номер 383 Мещанского района Москвы признал компанию Telegram Messenger LLP виновной по ч. 2 ст. 13.31 КоАП РФ (неисполнение организатором распространения информации в интернете обязанности хранить и (или) предоставлять правоохранительным органам информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки сообщений, которыми обмениваются пользователи, а также информацию об этих пользователях) и оштрафовал на 800 тыс. рублей. Адвокат компании Дмитрий Динзе в поданной на это решение суда жалобе просил о его отмене и возвращении дела об административном правонарушении на новое рассмотрение мировому судье.

Как сообщается на сайте судов общей юрисдикции города Москвы, в судебном решении отмечается, что «факт совершения административного правонарушения и виновность Telegram Messenger Limited Liability Partnership в его совершении подтверждены совокупностью доказательств, достоверность и допустимость которых сомнений не вызывают».