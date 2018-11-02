В чем обвиняют кыргызского экс-депутата начали рассказывать в суде в Алматы

Алматы. 2 ноября. КазТАГ — Динара Жаркеева. В Специализированном межрайонном уголовном суде Алматы началось главное судебное разбирательство по делу экс-депутата жогорку кенеша Кыргызстана Дамирбека Асылбек уулу.

Так, в ходе главного судебного разбирательства 37-летний Д. Асылбек уулы рассказал, что является гражданином Кыргызстана, женат и проживал до задержания в Бишкеке.

По версии гособвинения, в ноябре 2016 года Д. Асылбек уулу, являясь депутатом парламента Кыргызстана, пользуясь своим служебным положением с целью извлечения материальной выгоды и незаконного обогащения, создал транснациональную организованную преступную группировку и руководил ею для совершения экономической контрабанды товаров народного потребления из Кыргызстана в Казахстан и Россию.

«Свой умысел он выполнял с использованием фиктивных документов, содержащих заведомо недостоверные данные, для перемещения через таможню. Для совместного исполнения плана он предложил своим друзьям из Казахстана вместе заниматься контрабандой. Лично руководя ОПГ, он распределил полномочия подчиненным», — зачитал обвинительный акт прокурор.

Также по словам гособвинителей, для безопасного перемещения контрабандного товара по Алматы, ОПГ давали взятку в крупном размере.

Стоит отметить, что за судебным процессом приехали наблюдать кыргызские парламентарии.

«Мы коллеги Дамирбека Асылбек уулу. Я приехал не один, еще депутаты приехали из Кыргызстана. Мы приехали, чтобы наблюдать за процессом, так как он является гражданином Кыргызстана. Он депутат двух созывов парламента Кыргызстана. Он был заместителем председателя комитета по конституционному законодательству и государственному устройству по судебно-правовым вопросам и по регламенту жогорку кенеша. Мы не верим в его виновность», — сказал депутат жогорку кенеша Руслан Чойбеков.

Суд прервался на перерыв, после чего прокурор продолжит зачитывать обвинительный акт.

Как сообщалось ранее, на скамье подсудимых еще 11 человек, в числе которых Есбол Джапбасов – предполагаемый лидер ОПГ «джапбасовские».

Напомним, 15-16 февраля казахстанскими силовиками для пресечения противоправной деятельности в околотаможенной сфере, а также усиления противодействия организованным преступным группам, занимающимся контрабандой на приграничных территориях РК, проведена крупномасштабная одновременная спецоперация в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в Алматы. В результате задержано 29 подозреваемых.