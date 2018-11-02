К осени в стране сняли с платёжных карт более 8 триллионов тенге 02.11.2018 15:00 День за днем 104 0 Объём выдачи наличных с казахстанских карт* за январь–август 2018 года составил 8,6 трлн тг Похожие материалы: Курса доллара к тенге будет находиться в диапазоне Т368-378 Экспертное мнение: Тенге продолжит слабеть против доллара Следование за рублем делает тенге «еще более слабым» – Halyk Finance «Назарбаев: Недавно состоялась моя встреча с Президентом Владимиром Путиным. Наши двусторонние отношения являются образцовыми». «Молодежь без работы – это уже потенциальная проблема». «Данияр Акишев отнес курс доллара в 400 тенге к «апокалиптическим сценариям» «Чиновники различных уровней так организовали дело, что просто ждут подкупа». «В банковский сектор продолжают уходить огромные суммы из ЕНПФ». «По самым скромным подсчетам, теневой доход «помогаек» в автоЦОНах Алматы достигает 3 миллионов тенге в день»