Швейцария поможет Казахстану в развитии туризма

Астана. 2 ноября. КазТАГ — С 29 октября по 2 ноября делегация «Национальной компании «Казах туризм» во главе с председателем правления Рашидом Кузембаевым находится с рабочим визитом в Швейцарской Конфедерации, сообщает пресс-служба МИД РК.

«В первый день визита в Женеве было организовано «роуд-шоу» с участием посла Казахстана в Швейцарии Жанар Айтжановой, более 30 представителей туристских компаний и потенциальных инвесторов. «НК «Казах Туризм» провела презентацию о Казахстане и ряде инвестиционных проектов из «Топ-10» Республиканской карты туристификации», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

30 октября состоялась встреча с представителями Всемирного экономического форума (ВЭФ) по Индексу конкурентоспособности туризма и путешествий. Необходимо отметить, что данный индекс станет одним из ключевых индикаторов в рамках разрабатываемой государственной программы Казахстана по развитию внутреннего и въездного туризма до 2025 г.

«По итогам переговоров состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между «НК «Казах Туризм» и Swiss Tourism, согласно которому швейцарская сторона окажет содействие в развитии круглогодичного туризма в национальных парках и горных местностях Казахстана, адаптации и внедрении стандартов подготовки горных гидов и лыжных инструкторов. Также двусторонний документ нацелен на взаимную поддержку в продвижении турпродуктов, обмен информацией и углубление международного сотрудничества», — поясняется в сообщении.

При содействии Swiss Tourism делегация АО «НК «Казах Туризм» посетит 16-ю Международную туристскую выставку в Лугано, а также ознакомится с моделью управления Швейцарского национального парка в Цернез.