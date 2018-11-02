Алматы. 2 ноября. КазТАГ – Генеральная ассамблея (ГА) Организации объединенных наций (ООН) потребовала от США прекратить экономическое эмбарго против Кубы, сообщает Reuters.

«ГА ООН подавляющим большинством голосов приняла XXVII ежегодную резолюцию, призывающую положить конец экономическому эмбарго США на Кубе после неудачной попытки Вашингтона внести поправки в текст, чтобы побудить Кубу улучшить ситуацию с правами человека», — говорится в сообщении в пятницу.

При этом отмечается, что резолюция ООН может иметь политический вес, но только конгресс США может снять эмбарго, действующее уже более 50 лет.

Как сообщается, Соединенные Штаты и Израиль проголосовали против резолюции, 189 стран проголосовали «за», а Украина и Молдова не стали принимать участия в голосовании.

Посол США в ООН Никки Хейли заявила, что снятие эмбарго принесет вред кубинскому народу.

«Но вы наносите урон не Соединенным Штатам, когда вы это делаете. Вы буквально вредите кубинскому народу, показывая режиму, что его обращение с людьми приемлемо», — сказала она перед началом голосования.

По информации издания, США голосовали против соответствующих резолюций ООН более 20 лет.

«Соединенные Штаты голосовали против резолюций ООН в течение 24 лет, и воздержались только один раз – в 2016 году при бывшем президенте Бараке Обаме, когда у Вашингтона и Гаваны немного наладились отношения. Однако отношения между двумя странами резко ухудшились с тех пор, как президент Джоналд Трамп вступил в должность президента в январе 2017 года, вернувшись к холодной войне с Кубой и ужесточив ограничения на торговлю и поездки, которые смягчил Б. Обама», — отмечается в публикации.

Как сообщается, США и Израиль голосовали против резолюции ООН в прошлом году, в то время как 191 член генассамблеи проголосовал «за».

В этом году Соединенные Штаты предложили восемь поправок к этой резолюции, включая призыв к Кубе «полностью предоставить своим гражданам международно- признанные гражданские, политические и экономические права и свободы, включая свободу собраний, свободу выражения мнений и свободный доступ к информации».

Но все поправки были отклонены после того, как более 113 стран проголосовали против них. Только США, Израиль и Украина проголосовали за все восемь поправок. Более 65 стран воздержались.