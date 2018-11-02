Следующее заседание глав правительств СНГ пройдет в конце мая в Туркменистане

Астана. 2 ноября. КазТАГ – Баубек Коныров. Следующее заседание глав правительств Содружества независимых государств (СНГ) пройдет в конце мая в Туркменистане, сообщил председатель исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

«По предложению Туркменистана, решено провести очередное заседание совета глав правительств СНГ в конце мая 2019 года в Ашхабаде. Предположительно, 31 мая», — сообщил С.Лебедев в ходе заседания совета в пятницу.

Он сообщил, что в узком формате главы делегаций обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия стран СНГ.

«При этом были высказаны конкретные замечания и предложения, направленные на дальнейшее совершенствование нашей совместной деятельности. В этой связи хотелось бы заявить, что все инициативы и предложения, которые прозвучали сегодня в выступлении глубокоуважаемых глав делегаций будут тщательно проанализированы исполнительным комитетом, с целью подготовки соответствующих документов по их практической реализации на уровне уставных и отраслевых органах содружеств», — добавил С.Лебедев.

Согласно информации пресс-службы исполкома СНГ, в проект повестки дня заседания в расширенном составе внесено 13 вопросов, касающихся сотрудничества в различных сферах. В частности, планируется обсудить соглашение о взаимодействии государств-участников СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий.

Документ призван дополнить национальные нормативные правовые акты по обеспечению сохранности и безопасности объектов использования атомной энергии, ряд из которых находится на приграничных территориях, в связи с чем через границы стран СНГ регулярно осуществляется перемещение радиоактивных материалов (в том числе ядерного топлива).

Отмечается, что документ направлен на упрощение процедур взаимопомощи, что снизит время реакции на любые возможные инциденты, связанные с использованием атомной энергии в мирных целях, и позволит повысить уровень ядерной и радиационной безопасности в целом.