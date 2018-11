Законодателей США призвали принять документ о голоде в Казахстане

Алматы. 2 ноября. КазТАГ – Законодатели США должны принять документ о голоде в Казахстане, считает доцент кафедры истории университета Мэрилэнд Сара Кэмерон в своей статье «Забытый советский голод» для The Wall Street Journal (WSJ).

«Сенат США в октябре принял резолюцию, посвященную 85-летию украинского голода 1932-1933 годов. В этом году также отмечается 85-я годовщина голода в Казахстане – малоизвестного сталинского преступления ужасающих масштабов, которое мир в значительной степени забыл. (…) Резолюции сената, подобные тем, что касаются Украины, достигают незначительных результатов, но показывают, что США считают достойным помнить (о голоде – КазТАГ) и не пренебрегать историей. Казахский голод, который забрал непостижимое число жизней и глубоко изменил народ республики, заслуживает того, чтобы его помнили в залах конгресса и указывали в книгах по истории», — говорится в материале в пятницу.

С. Кэмерон считает, что «в какой-то степени казахский голод был еще более жестоким, чем украинский».

«Казахи тоже были принудительно коллективизированы, а голодающие подверглись жестоким репрессиям – вплоть до закрытия границ, чтобы они не могли сбежать. Погибли более 1,5 млн человек. Умерли около трети всех казахов – это почти наверняка является самым высоким показателем смертности в результате коллективизации любого из народов Советского союза», — подчеркнула ученый.

Она напомнила, что конгресс США в 1980-е годы даже инициировал расследование из-за голода в Украине, а в 2015 году в Вашингтоне появился памятник жертвам голода.

«Но катастрофа в Казахстане почти не привлекла внимания на Западе. Почему? Во-первых, казахская диаспора в США мала. В отличие от украинцев казахи не сделали голод центральной темой своей истории, отчасти из-за тесных отношений нынешнего казахстанского правительства с Россией. Некоторые украинцы, в свою очередь, стремились изобразить голод уникальным, характерным лишь для Украины событием», — отметила автор статьи.

Таким образом, считает ученый, история забывает об ужасах, пережитых другими группами в тот же период, «в том числе казахами и многими русскими крестьянами».

Еще одной причиной она назвала кочевой образ жизни казахов того времени, в отличие от украинцев, которые вели оседлый образ жизни.

«Мы часто стирали из истории насилие, совершенное против кочевых народов, приобщая эти факты к «цивилизационным» этапам развития отсталых групп. Выжившие казахи были вынуждены осесть, с далеко идущими последствиями, вызвавшими переориентацию их культуры и самобытности. Кроме того, в США история России и СССР обычно классифицируется как «европейская» история. Но это маргинализирует азиатскую половину Советского союза», — подчеркнула С. Кэмерон.

С. Кэмерон автор книги «The Hungry Steppe: Famine, Mass Violence and the Making of Soviet Kazakhstan» («Голодная степь: голод, массовое насилие и создание Советского Казахстана»).