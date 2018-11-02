Соглашение о взаимодействии стран СНГ при ядерных авариях обсудят главы правительств в Астане

Алматы. 2 ноября. КазТАГ – Соглашение о взаимодействии стран Содружества независимых государств (СНГ) при ядерных авариях обсудят главы правительств в Астане, сообщает пресс-служба исполнительного комитета СНГ.

«2 ноября в Астане состоится заседание совета глав правительств СНГ. Планируется, что в узком формате главы правительств обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в рамках СНГ и наметят дату и место своей следующей встречи. В проект повестки дня заседания в расширенном составе внесено 13 вопросов, касающихся сотрудничества в различных сферах. В частности, планируется обсудить соглашение о взаимодействии государств-участников СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий», — сообщили в исполкоме СНГ в пятницу.

В комитете уточнили, что документ призван дополнить национальные нормативные правовые акты по обеспечению сохранности и безопасности объектов использования атомной энергии, ряд из которых находится на приграничных территориях, в связи с чем через границы стран СНГ регулярно осуществляется перемещение радиоактивных материалов (в том числе ядерного топлива).

«Проектом соглашения предусматривается определение в каждой из участвующих сторон уполномоченного (компетентного) органа, что заметно повысит оперативность и продуктивность взаимодействия, которое является критически важным в сложных ситуациях», — говорится в сообщении.

Как отмечается, предполагается разработать специальные унифицированные формы оповещения и согласовать содержание передаваемой информации.

«Документ направлен на упрощение процедур взаимопомощи, что снизит время реакции на любые возможные инциденты, связанные с использованием атомной энергии в мирных целях, и позволит повысить уровень ядерной и радиационной безопасности в целом», — сказано в сообщении.

Также ожидается внесение ряда изменений в межгосударственную целевую программу «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств».

«Главы правительств обсудят концепцию сотрудничества государств-участников СНГ по развитию производства высокотехнологичного энергетического оборудования и план основных мероприятий по ее реализации», — сказано в сообщении.

Помимо этого, руководители кабминов рассмотрят соглашение о взаимодействии по профилактике и ликвидации очагов болезней и вредителей леса на приграничных территориях государств-участников СНГ; об осуществлении совместной деятельности государств-участников СНГ в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и ряд других документов.