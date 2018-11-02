Утверждена официальная дата следующего запуска «Союза» к МКС с Байконура

Алматы. 2 ноября. КазТАГ – Утверждена официальная дата следующего запуска ракеты-носителя (РН)«Союз-ФГ» к международной космической станции (МКС) с Байконура, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

«Госкомиссия утвердила даты запусков по программе МКС: 16 ноября 2018 года состоится запуск РН «Союз-ФГ» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-10», а 3 декабря 2018 года будет осуществлен пуск ТПК «Союз МС-11». Экипаж ТПК «Союз МС-09» — Александр Герст (ESA), Сергей Прокопьев (Роскосмос) и Серина Ауньен-Чэнселлор (NASA) – вернется на Землю 20 декабря 2018 года», — говорится в сообщении.

В Роскосмосе заверили, что для безусловного выполнения плана запусков космических аппаратов по российской федеральной космической программе и программам международного сотрудничества России, госкорпорацией «организованы разработка комплекса мероприятий по исключению возможности повторения аварийной ситуации и проведение первоочередных мероприятий для возобновления пусков РН типа «Союз» в ноябре 2018 года».

Напомним, корабль «Союз МС-10» потерпел крушение 11 октября на 165 секунде полета ракеты-носителя «Союз-ФГ». После отключения двигательной установки второй ступени сработала система спасения, которая отделила космическую головную часть от второй и третьей ступени ракеты-носителя. Спускаемый аппарат с экипажем благополучно приземлился в районе Жезказгана. В связи с аварией ракеты-носителя был пересмотрен и график космических экспедиций по программе снабжения и посещения МКС.

Запуск ГТК «Прогресс МС-10» будет осуществлен в рамках обеспечения программы МКС. Российский грузовик доставит на международную станцию 2,5 тонны грузов: топливо для поддержания орбиты МКС, продукты питания, воду, воздух и посылки для космонавтов, а также оборудование для дооснащения станции, укладки с научным оборудованием для проведения экспериментов.

31 октября министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов заявил, что Казахстан не будет предъявлять требований о возмещении ущерба из-за падения «Союза». В тот же день в Роскосмосе сообщили, что причиной аварии РН стала нештатная работа одного из датчиков. Как сообщалось ранее, неполадка датчика оказалась вызвана допущенной при сборке на Байконуре деформацией.