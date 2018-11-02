США согласились предоставить Индии частичное освобождение от санкций против Ирана

Алматы. 2 ноября. КазТАГ — Должностные лица в Нью-Дели заявляют, что США согласились предоставить Индии освобождение от санкций против Ирана, передает Иранское телеграфное агентство (ИрТАГ).

По данным Press TV, этот отказ позволит индийским компаниям продолжать импорт около 1,25 млн тонн нефти в месяц из Ирана до марта 2019 г.

«Индия и США, в целом, согласились на отказ. Индия сократит импорт на треть, что является значительным сокращением», — сказал источник, цитируемый индийской газетой Economic Times.

Администрация президента США Дональда Трампа готовится запустить вторую волну санкций против Ирана с 4 ноября, в рамках которой первоочередной задачей станет всеобщий запрет на экспорт нефти из страны.

Американские чиновники уже заявили, что санкции будут направлены на сведение экспорта нефти Ирана к нулю. Однако иранские чиновники неоднократно отвергали целесообразность этого, подчеркивая, что международные потребители не смогут позволить себе потерять иранские поставки.

Индия импортировала около 22 млн тонн сырой нефти из Ирана в 2017-2018 гг. и планирует довести импорт до 30 млн тонн в 2018-2019 гг. Но, в качестве условия отказа, индийские нефтяные фирмы значительно сократят свой импорт, добавил источник.

Индийские компании могут импортировать 1,25 млн тонн в месяц до марта 2019 г., пишет Economic Times, официальное заявление о сделке будет оглашено в течение ближайших нескольких дней.

Государственным нефтяным фирмам еще предстоит решить, как сумма будет разделена между ними.

The Economic Times отмечает, что до сих пор неясно, как индийские компании будут платить за импорт иранской нефти, и что механизм для этой цели все еще находится в стадии переговоров между Ираном и Индией.

По мнению издания, обе страны, скорее всего, будут придерживаться существующего механизма, в соответствии с которым 55 % платежей будет производиться в евро и 45% в рупиях через индийский банк UCO.