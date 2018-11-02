Астана. 2 ноября. КазТАГ — Участок автодороги в обход Кордайского перевала открыли в Жамбылской области, сообщает пресс-служба министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

«Состоялась торжественная церемония открытия движения второй стороны новой автодороги участка «Обход перевала Кордай» км 162-260, общей протяженностью 80 км», — сообщили в МИР РК в пятницу.

Новое направление обхода Кордайского перевала, по данным ведомства, пролегает по территории Кордайского района Жамылской области, в обход всех населенных пунктов Сарыбулак, Беткайнар, Кордай, Алга, «что дает преимущество в сокращении во времени автовладельцам и автодороги на 20 км, так как протяженность существующей дороги составляет 100 км, а длина новой І технической автодороги устраиваемой в обход перевала Кордай составляет 80 км».

«Также имеется преимущество в сокращении проезда перевала Кордай на 17 км (60%), так, протяженность перевала на существующей автодороге составляет 27 км, а на новой автодороге I технической категории составляет 10 км», — добавили в мининвестиций и развития.

Кроме того, по информации МИР, в 2018 году начата реализация проекта «Отар-Узынагаш», который является продолжением участка «Обход перевала Кордай», относящегося международному транзитному коридору «Западная Европа – Западный Китай». Период реализации с 2018 по 2021 годы.

«Реализация проекта осуществлялась подрядной организацией ТОО «Казахдорстрой» в II этапа строительства. Первая очередь – 40 км строительства осуществлялась в период с 2015 по 2017 год на сумму Т8,527 млрд из республиканского бюджета. Заказчик – РГУ «Жамбылжоллаборатория». Вторая очередь – 40 км строительства осуществлялась в период с 2017 по 2018 год на сумму Т9,24 млрд из республиканского бюджета. Заказчик – ЖОФ АО «НК «КазАвтоЖол», — говорится в сообщении.