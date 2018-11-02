Нацбанк РК предлагает копить деньги по ставке 13,5% по вкладу более двух лет

Алматы. 2 ноября. КазТАГ – Национальный банк Казахстана предложил казахстанцам копить деньги на сберегательных вкладах — по вкладу более 24 мес. годовая ставка составит 13,5%, сообщил в интервью официальной прессе председатель АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» Нурлан Абдрахманов.

«В целях создания на рынке справедливых и понятных условий, Национальный банк Казахстана предложил упрощенную структуру депозитов», — заявил Н. Абдрахманов.

Он напомнил, что с 1 октября вкладчикам стало доступно три вида вкладов: несрочные, срочные и сберегательные. По сберегательному вкладу на три месяца ставка вознаграждения может составить 12%, а по вкладу более 24 месяцев – 13,5%.

Он отметил, что для вкладчиков сберегательный или срочный вклад позволит получить высокий гарантированный доход, если нет необходимости пользоваться деньгами в течение срока договора банковского вклада. Безусловно, за вкладчиком сохраняется право досрочно расторгнуть договор банковского вклада.

Доходность депозитов в валюте не изменилась: максимальная ставка вознаграждения не может превышать 1%, что уступает доходности вкладов в тенге в 10–13 раз, подчеркнул Н. Абдрахманов.

Отметим, что вклады населения в банках за 9 мес. выросли на 2,8%, до Т8,451 трлн: вклады в тенге выросли на 9,7%, вклады в валюте – снизились на 3,2%.