Астана. 3 ноября. КазТАГ — Лишь на западе и юге Казахстана в субботу ожидается погода без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Большая часть территории Казахстана по-прежнему находится в зоне активной фронтальной деятельности, с которой сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки, лишь на западе и юге республики ожидается погода без осадков. Местами сохраняется порывистый ветер, туман, гололед, метель», — говорится в сообщении в пятницу.

В Астане облачно, временами осадки, гололед, низовая метель, ветер юго-западный 9-14, ночью и утром порывы 15-20 м/с, днем 0+2.Неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха не ожидаются.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ночью туман, ветер 0-5 м/с, днем +3+5.

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются осадки, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Акмолинской области ночью порывы 25 м/с, -1+4, 0+5, -3+2 соответственно.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, ночью местами – туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Карагандинской области местами – гололед, днем в отдельном районе Восточно-Казахстанской области порывы 25 м/с, -2+3, -4+1.

В Павлодарской области местами ожидаются осадки, метель, гололед, усиление ветра 15-25 м/с, -2+3.

В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, ночью Алматинской областях местами ожидается туман, в Жамбылской области ночью снег, местами – гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с, +3+8, +2+7, +5+10, +3+8. В Кызылординском регионе по территории, в Алматинской области в горных районах ожидается небольшой снег.

В Мангистауском, Атырауском, Западно-Казахстанском и Актюбинском регионах погода без осадков, лишь в Актюбинской области ночью ожидается небольшой снег, +7+12, +7+12, +5+10, +2+7.

В ближайшие трое суток на реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебание уровней воды, на отдельных реках севера и востока ожидается образование ледовых явлений.