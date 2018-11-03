Иран запустил массовое производство истребителей Kowsar

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Алматы. 3 ноября. КазТАГ – Иран начал массовое производство истребителей Kowsar, сообщает «Коммерсант».

«В ближайшее время мы произведем необходимое число единиц данного самолета и поставим на службу ВВС», — заявил министр обороны страны Амир Хатами на церемонии.

Ранее портал Al-Masdar со ссылкой на источник в Дамаске сообщал, что Иран планирует поставлять истребители и средства ПВО собственного производства в Сирию. По его словам, речь в том числе идет о новейшем истребителе Kowsar.

Kowsar — первый истребитель, полностью разработанный и произведенный в Иране. Относится к четвертому поколению реактивных военных самолетов. Он оборудован компьютерной системой баллистических расчетов и многоцелевым радаром.

Kowsar был впервые продемонстрирован 21 августа 2018 года, на церемонии присутствовал президент страны.

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