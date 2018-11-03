Алматы. 3 ноября. КазТАГ – Космический корабль «Федерация» готовят к испытаниям в России, сообщают «Известия».

«Новый космический корабль «Федерация», создаваемый в России, подготавливают к испытаниям. Будут проведены комплексные и автономные проверки», — говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу ракетно-космической корпорации «Энергия».

Как отмечается, основной объем рабочей конструкторской документации в настоящее время уже выпущен. Для проведения испытаний специалисты начали изготовление макетов отсеков корабля.

В июле сообщалось, что летные испытания «Федерации» могут быть перенесены на три года — с 2022 на 2025 год. Это связано с необходимостью переделки конструкторской документации под ракету «Ангара». В то же время генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что новый пилотируемый корабль «Федерация» отправится в первый полет на ракете «Союз-5».