Алматы. 3 ноября. КазТАГ – В России запущен реактор первой в мире плавучей атомной электростанции, сообщают «Известия».

«Концерн «Росэнергоатом» 2 ноября произвел успешный пуск реактора первого в мире атомного плавучего энергоблока (ПЭБ) «Академик Ломоносов». ПЭБ станет частью плавучей АЭС на Чукотке. В настоящее время он загружается ядерным топливом в Мурманске, в 2019 г. его планируют отбуксировать в морской порт города Певек (Чукотский автономный округ)», — говорится в сообщении в субботу.

Как уточняется, главный этап пусковых операций (швартовые испытания ядерной энергетической установки) начнутся в ноябре и продолжатся до весны следующего года.

Отмечается, что ПЭБ испытывают во всех режимах, в том числе экстремальных. Это должно подтвердить заложенные характеристики и возможность его эксплуатации в течение 40 лет.

Энергоблок «Академик Ломоносов» должен будет обеспечить электричеством портовые города и нефтяные и газовые платформы, находящиеся в открытом море.

Кроме того, ПЭБ может работать как опреснитель и обрабатывать до 240 тыс. кубометров воды каждый день.

«Академик Ломоносов» — это головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. Он оснащен двумя реакторными установками КЛТ-40С, способными вырабатывать электрическую и тепловую энергию, достаточную для обеспечения города с населением около 100 тыс. человек.