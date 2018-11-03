У директора подразделения АО «АрселорМиттал Темиртау» сожгли джип

Караганда. 3 ноября. КазТАГ — Личный автомобиль директора одного из подразделений компании «АрселорМиттал Темиртау» сожгли неизвестные в Темиртау, передает корреспондент агентства.

«Материал зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований. Ведется следствие», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

Как прокомментировали в пресс-службе, по факту умышленного поджога начато расследование уголовного дела по статье 202 УК РК(умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества).

Связан ли поджог с профессиональной деятельностью должностного лица крупной коммерческой компании, станет известно по итогам расследования.