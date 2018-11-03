Нацбанк РК выпускает в обращение коллекционные монеты

Алматы. 3 ноября. КазТАГ – Национальный банк РК выпускает в обращение коллекционные монеты, сообщает пресс-служба финрегулятора.

«Национальный Банк РК 5 ноября 2018 года выпускает в обращение коллекционные монеты «Теңгеге 25 жыл» из серии монет «Выдающиеся события и люди» из серебра номиналом Т5 тыс. и Т500, и из сплава мельхиор номиналом Т100», — говорится в сообщении.

Напомним, 15 ноября 2018 года исполняется 25 лет со дня введения национальной валюты Республики Казахстан – тенге.

«Обе монеты «Теңгеге 25 жыл»номиналом Т5 тыс. и Т500 имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон. Монеты изготовлены из серебра с применением технологии золочения и цветной печати», — описывается в сообщении.

Уточняется, что на лицевой стороне (аверсе) монет на зеркальной поверхности размещено позолоченное изображение аверса монеты номиналом Т1 образца 1997 года. По окружности монеты размещен ее номинал, год чеканки, надпись, обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу, и надпись «Қазақстан Республикасы» и Republic of Kazakhstan.

На оборотной стороне (реверсе) на фоне россыпи казахстанских монет образца 1993 года изображена банкнота номиналом Т1. Поверх банкноты размещены надпись «Теңгеге 25 жыл» с позолоченным изображением реверса монеты номиналом Т1 образца 1997 года и изображения монет образца 1993 года.

«На лицевой стороне (аверсе) монеты «Теңгеге 25 жыл» из сплава мельхиор номиналом Т100 изображен герб Республики Казахстан, ее номинал и элементы национального орнамента. По окружности надпись «Қазақстан ұлттық банкі» и National bank of Kazakhstan. На оборотной стороне (реверсе) изображены логотип Национального банка и надпись «1993-2018», обозначающая год введения национальной валюты и год чеканки монеты, надпись «Теңгеге 25 жыл» с рельефным изображением реверса монеты номиналом Т1 образца 1997 года», — указывается в сообщении.

Монеты номиналом Т5 тыс. изготовлены из серебра 925 пробы, масса – 1 кг, диаметр – 100 мм, качество изготовления proof, тираж – 200 штук; монеты номиналом Т500 изготовлены из серебра 925 пробы, масса – 62,2 гр, диаметр – 50 мм, качество изготовления proof, тираж – 1 тыс. штук; монеты номиналом Т100 изготовлены из сплава мельхиор, масса – 11,17 гр, диаметр – 31 мм, качество изготовления brilliant uncirculated, тираж – 30 тыс. штук.

«Коллекционные монеты номиналом Т5 тыс., Т500 и Т100 обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан», — пояснили в Нацбанке.

Коллекционные монеты изготовлены на республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Казахстанский монетный двор Национального банка РК».

Дизайн монет разработан в соответствии с концепцией дизайна банкнот и монет национальной валюты – казахстанского тенге, утвержденной указом президента РК №1193 от 25 сентября 2003 года.

Отмечается, что приобрести коллекционные монеты можно во всех территориальных филиалах Национального банка Казахстана, а также через интернет-магазин на сайте www.nationalbank.kz.