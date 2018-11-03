Поступления в ФСМС в октябре 2018 г. составили более Т8,7 млрд

Астана. 3 ноября. КазТАГ — Поступления в НАО «Фонд социального медицинского страхования» (ФСМС) в октябре 2018 г. составили более Т8,7 млрд, сообщил департамент по связям с общественностью фонда.

«За обязательное социальное медицинское страхование в период с 1 по 31 октября 2018 г. перечислено более Т8,7 млрд», — говорится в сообщении.

Общая сумма отчислений и взносов работодателей и индивидуальных предпринимателей за обязательное социальное медицинское страхование, поступившая в период с 1 июля 2017 г. по 31 октября 2018 г., составила Т113,8 млрд.

«Из них Т105,2 млрд (около 92,4%) приходятся на отчисления работодателей, Т8,6 млрд (около 7,6%) – на взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера», — уточняется в сообщении.

В разрезе регионов наибольшие суммы по-прежнему поступают из Алматы и Астаны, а также из Карагандинской области.

«Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на оплату услуг, оказываемых в рамках ОСМС», — подчеркнула пресс-служба.