Алматы. 3 ноября. КазТАГ – Глава костанайского филиала АО «КазАгроФинанс» предстал перед судом по делу о взяточничестве, сообщает alau.kz.

«Предприятие (АО «КазАгроФинанс» — КазТАГ), которое до недавнего времени возглавлял ныне представший перед судом Марат Тлеубаев, является подразделением государственного холдинга. Оно обеспечивает сельхозтоваропроизводителей финансовыми средствами, и предоставляет сельхоз и спецтехнику в лизинг. «В силу занимаемой должности М. Тлеубаев был осведомлен о порядке и сроках приёма заявок по выдаче сельскохозяйственной техники в лизинг, и реструктуризации проблемных объектов по заключенным договорам, финансового лизинга. Используя данное обстоятельство, М. Тлеубаев задался целью получения от сельхозтоваропроизводителей незаконного денежного вознаграждения за ускоренное заключение договоров финансового лизинга, и реструктуризации финансового займа», — сказал гособвинитель Азат Мадиев.

Согласно материалам дела, за оказание содействия при реструктуризации АО «Северптица», он потребовал с директора агрофирмы Т250 тыс., и тот согласился. Деньги были переданы ему в конце июня. Это, как гласит обвинение, был первый преступный эпизод, в деятельности М. Тлеубаева. Второй произошел в августе, и тогда за ускоренное подписание договора финансового лизинга нескольких единиц сельхозтехники, директор костанайского филиала АО «КазАгроФинанс» получил Т100 тыс., после чего был задержан с поличным сотрудниками антикоррупционной службы.

«На ул. Маяковского все было, возле Наримановского рынка прямо. Мы подъехали получается, потом выбежали сотрудники антикоррупционного отдела, задержали мужчину. Они у него спросили: «Кем вы являетесь»? Он им ответил: «Директор Казавтодор». Правильно?», — рассказала в суде свидетель Диля Хусаинова.

Как отмечается, в данной время в суде допрашиваются свидетели, в числе которых представители предприятий, приобретавшие в лизинг технику у костанайского филиала «КазАгроФинанс».

«Мной был передан конверт с деньгами. Так как директор предприятия нашего не смог сам, он попросил отвезти. Я приехал к М. Тулебаеву в кабинет, зашел, представился, передал пакет с деньгами, и уехал», — говорит свидетель.

Так же показания в суде дают коллеги и подчиненные М. Тлеубаева. Надо отметить, что в начале процесса вину в совершении коррупционных преступлений, он признал частично.

Напомним, о том, что директор филиала АО «Казагрофинанс» по Костанайской области подозревается в получении взяток на сумму более Т1 млн стало известно 4 сентября этого года. Всего было зафиксировано более пяти фактов получения взяток.