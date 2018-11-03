Алматы. 3 ноября. КазТАГ – Во Франции создали очки-видеокамеру для служебных собак, сообщает ТАСС.

«Фирма Morin создала специальное оборудование для служебных собак, которое проходит пробные испытания в одном из подразделений армии страны. Комплекс K9 Vision System предназначен для того, чтобы проводник служебной собаки видел в ходе операции практически то же, что и его животное. Для этого на собаку одеваются внешне напоминающие маску для плавания «очки». По отзывам кинологов, собаки очень быстро привыкают к такому оборудованию», — сообщило министерство вооруженных сил Франции на своей странице в Twitter.

Уточняется, что на маске смонтированы две миниатюрные камеры с передатчиками. Первая позволяет проводнику собаки видеть в точности то же, что и она в данный момент времени. Одна камера имеет поля обзора в 140 градусов, то есть соответствует полю зрения собаки. Это особо чувствительное оборудование, рассчитанное при необходимости и на применение в условиях слабого освещения.

Как отмечается, вторая камера направлена назад. Кроме того, в дополнение к ней может использоваться и дополнительная, которая установлена на спине собаки и прикреплена к одетому на нее жилету защитного цвета. На жилете также закреплен аккумулятор. Камера имеет круговой обзор в 360 градусов и служит для лучшей оценки обстановки оператором. Спереди на маске также установлены два светодиода с сильным белым светом, служащие для подсветки ближайшего пространства.

При описании уточняется, что обе камеры способны не только передавать изображение, но и записывать его в течение трех часов. В случае необходимости большая часть оборудования, закрепленная спереди на собаке, может быть скрыта под специальной широкой и темной накладкой на ошейнике.

«По бокам маски — небольшие динамики, присоединенные к двум передатчикам, использующим сети Wi-Fi. Именно через нее инструктор и получает изображение и звук на дисплей. Небольшой размер дисплея позволяет оператору перемещаться в рядах штурмовой группы. Возможен и вариант приема изображения на обычный смартфон», — отмечается в сообщении.

В ходе работы кинолог может отдавать собаке команды. Как свидетельствуют испытания, собаки четко выполняют команды, звучащие из установленных близ их ушей минидинамиков. Оборудование предназначено для проведения быстрых операций с использованием обученных собак, при которых инструктор по соображениям безопасности или по другим причинам должен находиться на расстоянии от них.

По мнению разработчиков, данное оборудование возможно также применять на патрульных собаках. Его могут использовать и гражданские лица вне круга работников силовых ведомств — для того, чтобы снимать любительские фильмы или просто лучше узнать повадки своей собаки.

Разработчик подчеркивает, что оборудование будет удобно и для применения на поисковых собаках спасательных служб, в частности, при осмотре завалов. Маска быстро одевается на собаку и стабильно держится на ее голове. Вместе с наголовными камерами и передатчиками она вести 500 г.